Украина прошла пик заболеваемости ковидом. На очереди следующий

Главное: По данным главы Минздрава Виктора Ляшко, на данный момент Украина прошла пик заболеваемости ковидом. Однако учитывая общеевропейские тенденции, вспышка может повториться в любой момент.

Детали: Украина прошла пик заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах Верховной Рады.

«Мы сейчас вторую неделю подряд видим снижение количества новых случаев заболевания и количества госпитализации. Сегодня, например, количество выздоровевших пациентов большее чем заболевших. Это положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости и мы ожидаем тенденции к понижению», — отметил он, подчеркнув, что Минздрав отслеживает ситуацию в европейском регионе и видит там стремительный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом.

В этой связи министр не исключил возможность очередной вспышки заболеваемости в ближайшем будущем.

«Для того чтобы этого не произошло, чтобы не увеличивалось количество случаев, нужно вакцинироваться. В Украине сегодня вакцинированы более 40% украинцев по крайней мере одной дозой. Это еще мало. Нам нужно достичь как минимум 70%», — заключил министр.

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