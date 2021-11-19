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Новости > Кличко может уволить Поворозника за повышение проезда и пообещал не менять тарифы до 2024 года

Кличко может уволить Поворозника за повышение проезда и пообещал не менять тарифы до 2024 года

Автор: «Фраза»
19.11.21 12:50
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Кличко может уволить Поворозника за повышение проезда и пообещал не менять тарифы до 2024 года

До 2024 года стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева менять не будут и могут даже снизить, если позволит экономическая ситуация, а инициировавшего повышение проезда до 20 грн первого заместителя Виталия Кличко Николая Поворозника могут даже уволить. Об этом в своём телеграм-канале заявил мэр Киева.

Ранее, 16 ноября, в КГГА заявили о запланированном с 1 января 2022 года повышении стоимости проезда в метро и наземном транспорте Киева до 20 грн за одну поездку, то есть в 2,5 раза больше, чем сейчас.

«Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП „Киевпасстранс“, экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП „Киевский метрополитен“, обоснованный тариф в метро — 22 грн», объяснил эту меру первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Известие об этом спровоцировало протесты перевозчиков и киевлян. Против такого решения выступили и многочисленные эксперты, по расчетам которых реальная стоимость проезда с учетом себестоимости и маржи составляет 6-8 гривен, в зависимости от протяженности маршрута.

18 ноября возле КГГА перевозчики и киевляне провели массовый митинг, на котором потребовали от Кличко отменить скандальное решение.

«Мы провели аудит транспортных КП Киева и сделали перерасчет прогнозных показателей на ближайшие несколько лет. Так что теперь я могу ответственно заявить: как минимум до 2024 года тарифы на проезд в коммунальном транспорте повышаться не будут! А при благоприятной экономической ситуации в городе они могут быть даже пересмотрены в сторону понижения», — заявил Кличко на фоне массовых протестов.

По мнению Кличко, Поворозник превысил полномочия, принимая подобное решение, он должен был только инициировать публичные консультации по изменению тарифов.

В итоге, Кличко пришлось извинился перед киевлянами за своего подчиненного. Он пообещал, что до 2024 года тарифы меняться не будут. К слову, именно в 2024 году должны пройти очередные выборы президента Украины.

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