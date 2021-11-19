С начала года в Украине резко вырос уровень смертности

Главное: По состоянию на сентябрь текущего года, количество смертей в Украине выросло более чем на 14%. По подсчетам Государственной службы статистики, население страны составляет 41 млн 319 тыс. человек.

Детали: Число умерших в Украине в сентябре 2021 г составило 48,425 тыс., что на 0,1% больше, чем в сентябре 2020 г,. Как сообщает пресс-служба Государственной службы статистики, всего с начала 2021 года в Украине умерли 487855 человек, что на 14,3% больше, чем в 2020 г.

В то же время количество новорожденных в Украине в сентябре сократилось на 10,8% по сравнению с сентябрем прошлого года — до 24,557 тыс., а всего за девять месяцев этот показатель снизился на 6,9% — до 205,385 тыс.

В целом население Украины по состоянию на 1 октября 2021 года составило 41 млн 319,8 тыс. человек, что на 383,489 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее.

В тему: В январе 2021 года количество умерших в стране было на 7,7% больше, чем в январе 2020 года, в феврале — на 9%, марте — на 34,4%, апреле — на 48,5%, мае — на 28,2%, июне — на 4,3%, тогда как в июле и августе количество умерших сократилось на 0,9% и 1,1% соответственно.