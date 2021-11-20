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Новости > Всемирный день ребенка: какой праздник отмечается 20 ноября 2021 года

Всемирный день ребенка: какой праздник отмечается 20 ноября 2021 года

Александр Панько
20.11.21 05:43
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Всемирный день ребенка: какой праздник отмечается 20 ноября 2021 года

Сегодня, 20 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день ребенка и День индустриализации Африки.

Всемирный день ребенка

Впервые данный праздник начали праздновать в 1954 году. Тогда Генеральная ассамблея ООН выступила с заявлением, в котором посоветовала организовать торжественные мероприятия посвящённые несовершеннолетним гражданам. Они должны быть направлены на улучшение взаимопонимания между взрослыми и детьми, повышения благосостояния каждого конкретного ребёнка, вне зависимости от страны проживания.

Предполагается, что данный праздник будет способствовать укреплению кооперации между нациями, их постепенной интеграции в общемировой процесс. ООН предложил проводить празднества в любой из дней, который будет удобен представителям той или иной страны.

В 1959 году именно в эту дату была подписана декларация, регламентирующая права ребенка. А ровно через 30 лет страны подписали соответствующую Конвенцию, которая их ещё больше закрепила.

День индустриализации Африки

Второе десятилетие промышленного развития Африки, проводимое с 1991 по 2000 годы, стало причиной создания Дня индустриализации Африки. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1989 году резолюцией от 22 декабря, придерживаясь цели ускорить темпы промышленного развития на отстающем материке при поддержке развитых мировых держав.

Этот день ежегодно отмечают в странах-участниках ООН с 1990 года.

По статистике около 70% населения материка живут за чертой бедности. Африканский континент считается самым отстающим из всех остальных по уровню индустриализации. Промышленный прогресс и предоставление рабочих мест населению практически не имеют роста. С момента основания Дня индустриализации зафиксирован 1% промышленного производства Африки, предоставленный на мировой рынок. Большинство развитых государств устанавливают ограничения на импортируемые товары из отстающих стран Африки, что в свою очередь усугубляет экономику последних.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День педиатра;

- День перевоплощений;

- День Microsoft Windows;

- Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека;

- День свадьбы королевы Елизаветы II в Великобритании.

Тэги: общество, мир, Африка, дети, праздники, новости Украины

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