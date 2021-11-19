На окраине Львова молодой парень погиб под колесами грузовика

Главное: Во Львове произошло смертельное ДТП. Фура сбила парня.
Детали: Рано утром пятницы, 19 ноября, на объездной дороге Львова произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.
Информируется, что тут фура MAN насмерть сбила 22-летнего парня, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
Погибший был жителем Ивано-Франковской области – он скончался на месте.
За рулем грузовика находился 58-летний львовянин.
Уже открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
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