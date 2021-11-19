Террорист Гиркин остался без зубов

Главное: Российский террорист Игорь Гиркин в интервью одному из российских пропагандистов пожаловался на отсутствие денег, чтобы вставить себе зубы. В ответ его собеседник показал вставную челюсть.

Детали: Офицер органов ФСБ России и террорист Игорь Гиркин пожаловался на отсутствие средств для протезирования зубов. Соответствующий фрагмент интервью одному из российских пропагандистов опубликовал на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский.

В ответ «собеседник Стрелкова — имперец Максим Калашников пожаловался, что у него вообще вставная челюсть и достал ее изо рта».

«Они знали, как построить Новороссию, но не могли вставить себе зубы», — заключил Казанский в подписи к видео.

Стрелков на стриме:



— У меня половины зубов во рту нет! Не хватает денег зубы сделать.



А собеседник Стрелкова — имперец Максим Калашников пожаловался, что у него вообще вставная челюсть и достал ее изо рта.



Они знали, как построить Новороссию, но не могли вставить себе зубы. pic.twitter.com/eM6Mt9bgbF — Денис Казанський (@den_kazansky) November 18, 2021

Справка: И́горь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин — офицер органов ФСБ России, руководивший в начале 2014 года захватом ряда городов на Востоке Украины, а по некоторым данным и Крыма. Называл себя «командующим вооруженными силами ДНР», «министром обороны ДНР и «военным комендантом Донецка».