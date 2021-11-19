Террорист Гиркин остался без зубов

Главное: Российский террорист Игорь Гиркин в интервью одному из российских пропагандистов пожаловался на отсутствие денег, чтобы вставить себе зубы. В ответ его собеседник показал вставную челюсть.
Детали: Офицер органов ФСБ России и террорист Игорь Гиркин пожаловался на отсутствие средств для протезирования зубов. Соответствующий фрагмент интервью одному из российских пропагандистов опубликовал на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский.
В ответ «собеседник Стрелкова — имперец Максим Калашников пожаловался, что у него вообще вставная челюсть и достал ее изо рта».
«Они знали, как построить Новороссию, но не могли вставить себе зубы», — заключил Казанский в подписи к видео.
Справка: И́горь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин — офицер органов ФСБ России, руководивший в начале 2014 года захватом ряда городов на Востоке Украины, а по некоторым данным и Крыма. Называл себя «командующим вооруженными силами ДНР», «министром обороны ДНР и «военным комендантом Донецка».