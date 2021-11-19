Как оказалось, украинцы до сих пор пьют не самую качественную воду

Главное: Проблемы с питьевой водой в Украине остаются. Их обещают решить до конца года.

Детали: В Украине люди до сих пор испытывают проблемы с питьевой водой. В СНБО отметили, что местные органы власти не обеспечили подготовку систем для предоставления населению качественной услуги.

При этом, как сообщают в пресс-службе, решить проблему должны уже до конца этого года.

Еще летом СНБО было введено решение «О состоянии водных ресурсов Украины».

Информируется: «На сегодняшний день, большинство предприятий водопроводно-канализационного хозяйства не обеспечили проведение работ по реконструкции и модернизации производств, что ставит под угрозу возможность обеспечения населения питьевой водой по новым стандартам качества».

Отмечается, что была достигнута договоренность об активизации совместной работы министерства развития общин и территорий, Госпродпотребслужбы, министерства здравоохранения, а также местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для исправления сложившейся ситуации.

Резюмируется, что уже с 1 января 2022-го года население нашей страны должно быть обеспечено питьевой водой в соответствии с требованиями утвержденных стандартов.

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