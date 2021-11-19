Шесть человек сгорели заживо на пожаре в Винницкой области. Большинство – дети

Главное: В Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за короткого замыкания в холодильнике с последующим возгоранием погибли шесть человек, среди них четыре ребенка.

Детали: 18 ноября в с. Марьяновка Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли шесть человек. Как сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, среди них четыре ребенка 2010-2015 гг. р.

Возгорание произошло в результате короткого замыкания в холодильнике. Впоследствии пожар самоликвидировался.

На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС.

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