В Киеве на Печерске обнаружили части чьего-то тела

Главное: Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти человека, части тела которого были обнаружены в Печерском районе столицы.

Детали: 18 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов в Киеве обнаружены части человеческого тела. Как сообщается на официальной странице полиции Киева в Facebook, по указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия с целью установления вероятных свидетелей, изучили видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом.

Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыска лиц причастных к убийству.

В тему: В конце 2007 г в Шевченковском районе столицы психически больной 24-летний парень убил свою мать. Ее расчлененное тело нашли в мусорном контейнере дворники.