Коронавирус в Украине: 20 050 заболевших и 725 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 20 050 человек. Умерли 725 людей.
Детали: Коронавирус бушует в Украине. Данные на пятницу, 19 ноября, приводит министерство здравоохранения.
Сообщается, что заболели еще 20 050 человек. Госпитализировали 3 637 людей, а выздоровели 22 304 больных.
Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 55 244, методом ИФА – 14 346, экспресс-тестами – 42 145.
Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской области (1 943) и Киеве (1 782).
Умерли 725 людей. За все время скончались 80 231 человек.
С начала пандемии заболели 3 304 058 людей, а выздоровели 2 726 521 человека.
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