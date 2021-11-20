Археологи узнали важные детали успешного существования цивилизации майя

Главное: Американские ученые установили, что до 900 года нашей эры в Мезоамерике существовали королевства майя, которые применяли устойчивые методы сельского хозяйства, обеспечивающие им продовольственную безопасность. Новое исследование показало, что стратегическое мышление могло помочь им справляться с засухами, которые, как считается, могли стать причиной упадка древней цивилизации.

Детали: Археологи из Университета Брауна в США провели лазерное сканирование 331 кв. км в бассейне верхней части реки Усумасинта в Мексике и Гватемале, где существовали три королевства майя, с помощью авиалидара высокого разрешения. Как сообщает Lenta.ru, цифровые модели рельефа местности продемонстрировали следы древних поселений и связанных с ними ирригационных сооружений, а кластерный анализ позволил различить городские, пригородные и сельские зоны, затерянные в джунглях Центральной Америки.

Оказалось, что между 350 и 900 гг н. э. существовали царства майя, которые характеризовались низкой плотностью населения. При этом технологии сельского хозяйства было достаточно развитыми, чтобы не только удовлетворять основные жизненные потребности населения, но и предоставлять излишки продовольствия.

По мнению ученых, это указывает на стратегическое мышление коренных мезоамериканцев, которые могли запасаться продовольствием и, таким образом, бороться с неурожайными годами.

Методы ведения сельского хозяйства майя, основной культурой у которых была кукуруза, включали в себя строительство террас, дамб и полей с каналами.

Всеми тремя королевствами управлял аджав — представитель политической знати. Но Пьедрас-Неграс, самое большое королевство, возглавлял куул аджав или «святой лорд», особый почетный титул, на который не претендовали лорды Ла-Мара и Сак-Ци. Последние два королевства тоже не совсем равны, так как Ла-Мар был более густонаселенным, чем Сак-Ци, у которого, в свою очередь, было больше политической автономии.

Справка: Майя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. Начало ее формирования относят к предклассической эре (2000 г до н. э. — 250 г н. э.), большинство городов Майя достигло пика своего развития в классический период (250–900 гг н. э.). Календарь, разработанный майя, использовали и другие народы Центральной Америки. Применялась иероглифическая система письма, частично расшифрованная. Сохранились многочисленные надписи на памятниках. Создали эффективную систему земледелия, имели глубокие знания в области астрономии.

К моменту прибытия европейских конкистадоров была в глубоком упадке. Уже в IX веке н. э. в южных районах проживания майя происходило быстрое сокращение населения, которое распространилось впоследствии на весь центральный Юкатан. Жители покидали города, приходили в упадок системы водоснабжения. С середины X века н. э. больше не воздвигали каменные сооружения. До сих пор исчезновение цивилизации майя является предметом спора исследователей. При этом имеются две главные точки зрения насчёт исчезновения цивилизации майя — экологическая и неэкологическия.

В тему:В декабре 2008 года археологи нашли вход в загробный мир майя — систему из 14 пещер и бетонную дорогу, заканчивающуюся огромной колонной на берегу подземного озера.

В сентябре 2010 года, археологи, занимающиеся раскопками древнего города майя Уксул в Мексике, обнаружили два искусственных водоема размером с футбольное поле.

В начале 2017 года археологи установили, что древняя цивилизация майя два раза находилась на грани исчезновения, кризис наступал во II и IХ веках нашей эры.