Международный мужской день: какой праздник отмечается 19 ноября 2021 года

Сегодня, 19 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день туалета, Международный мужской день, Всемирный день сантехника и День работников гидрометеорологической службы.

Международный мужской день

19 ноября более 60 стран мира отмечают международный день мужчин. Первый раз отметили праздник в Тринидад и Тобаго, в 1999 году, и с каждым годом число присоединившихся стран, готовых чествовать сильную половину человечества, только растет.

Доктор Тилуксингх из университета Вест-Индии выдвинул предложение о создании специального международного мужского дня, с тем, чтобы привлечь внимание к проблемам мужчин, увеличить роль социального положения в семье и обществе. Он выбрал день рождения своего отца, 19 ноября, в качестве предполагаемой даты, поскольку отец, по его мнению, был достойным подражания примером. ООН и ЮНЕСКО выступили в поддержку идеи Тилуксингха.

Попытки присвоить мужчинам определенный день в году возникали и раньше, с 1960-х годов. Американский профессор Томаса Оастер, возглавлявший в одном из университетов США Центр мужских исследований, инициировал предложение по аналогии с 8-м марта приравнять 23 февраля к полноправному дню всех мужчин, а не только защитников Отечества. Его идею поддержали, и в 1994 году 23 февраля с размахом отметили в США, Австралии и Мальте, но уже в следующем году попытки продолжить новую традицию сошли на нет. Только Мальта осталась единственной страной, где праздник существовал до 1999 года, а потом она присоединилась к общему 19 ноября.

Международный мужской день создан с целью привлечь внимание к проблемам здоровья мужского населения планеты, социального равенства в семьях, эмоционального благополучия и твердого душевного состояния, этнических и религиозных разногласий и пр.

В отличие от 8 марта, 19 ноября практически всегда носит тематический характер, ежегодно специализируясь на конкретной проблеме, однако, это совершенно необязательное условие празднования, это лишь предложение. Каждая страна вольна праздновать на свое усмотрение, выбирать свою тему или вовсе отказаться от нее.

В этот день организаторами праздника проводятся различные мероприятия. Уличные парады, концерты, застолья, семинары, посвященные проблемам мужчины в обществе и семье. СМИ активно участвуют в привлечении внимания к этому празднику.

19 ноября теплые слова звучат для мужчин, независимо от возраста, социального положения, профессиональных и других навыков, религии, цвета кожи и др. Учебные заведения по всему миру проводят особенные мероприятия, посвященные сильной половине человечества. Кружки, семинары, классные часы, тематические выставки рисунков и поделок, творческие конкурсы сочинений и стихотворений. Роль мужчины в обществе и семье одна из важных тем для человечества. Поэтому представители сильного пола принимают 19 ноября заслуженные поздравления.

Всемирный день туалета

19 ноября во всем мире отмечается один из оригинальных праздников — Всемирный день туалета. Эта дата придумана не для забавы, а является официально утвержденной ООН в 2013 году, для привлечения всеобщего внимания к проблемам антисанитарии.

В среднем человек тратит 3 месяца своей жизни, сидя на унитазе. В 1998 году в Японии проходила международная конференция, на которой идея необходимости создания Всемирной туалетной организации (ВТО) обсуждалась чрезвычайно остро. Статистика неутешительна. 40% населения планеты не имеют возможности создания туалетов, вследствие чего кишечные заболевания распространяются в эпидемиологической прогрессии, от которых ежедневно в мире погибает около 2000 детей.

19 ноября 2001 года на международном саммите в Сингапуре, городе, отличающемся безукоризненной чистотой и стерильностью отхожих мест. Более 200 делегатов из Азии, Европы и Северной Америки, представлявших 17 национальных туалетных ассоциаций, встретились, чтобы обсудить насущные проблемы и рассмотреть новые концепции развития туалетного дела. ВТО была создана. На сегодняшний день ВТО состоит из 19 ассоциаций.

19 ноября 2002 года прогрессивная мировая общественность впервые отметила Всемирный день туалета. Впоследствии уже на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, было принято официальное постановление провозгласить 19-е ноября Всемирным днем туалета в контексте инициативы «Санитария для всех», что отразилось в соответствующей резолюции №A/RES/67/291 от 24-го июля 2013-го года.

На данный момент, праздничную дату отмечает довольно узкий круг людей, но с каждым годом этот круг ширится.

В этот день проводятся различные митинги и акции, привлекающие внимание к международным санитарным проблемам. В различных учреждениях проводятся конкурсы на самые лучшие туалеты, уютные и соответствующие санитарным правилам. К этому дню приурочивают соревнования по уборке и очистке биотуалетов.

СМИ по всему миру активно участвуют в распространении информационного материала, призывающего общественность к туалетным проблемам в развивающихся странах. На конференциях обсуждаются вопросы внедрения новейших санитарных разработок, ведется поиск инвесторов, государственных и частных, для финансирования необходимой отрасли.

19 ноября — это день всеобщей мобилизации для решения важного жизненного вопроса. Улучшение качества санитарных норм по всей планете даст возможность избежать тяжелых болезней и повышенной детской смертности.

Отметим, что в 2007 г в Киеве открылся частный Музей истории туалета. Сейчас он входит в десятку самых интересных и необычных музеев Украины; здесь представлена самая большая в мире коллекции сувенирных унитазов, занесенная в 2015 году Книгу рекордов Гиннеса.

Это единственный музей, посвящённый культуре в Восточной Европе. Его экспозиция охватывает все этапы развития туалета: от древнейшего каменного туалетного стула до первого британского ватерклозета и самых современных систем переработки отходов. Коллекция постоянно пополняется подлинными антикварными экспонатами со всего мира. Важное направление деятельности музея — распространение среди посетителей информации о защите окружающей среды, санитарии и гигиене.

Всемирный день сантехника

19 ноября свой профессиональный праздник отмечают сантехники — специалисты, от которых напрямую зависит комфорт жизни современного человека. С тех пор как мы переселились в уютные квартиры и дома «со всеми удобствами», эти работники «невидимого фронта» отвечают за техническое обслуживание сантехнических устройств и правильную работу систем водоснабжения, отопления и канализации.

Сам термин «сантехника» появился после слияния слов «санитарная» и «техника». Сегодня это название чаще всего используется для обозначения любых устройств, которые имеют какое-либо отношение к системам канализации, отопления, водо- и теплоснабжения. История сантехники уходит корнями... еще к древним шумерам, хотя многие ошибочно думают, что она началась с расцветом технического прогресса.

С сантехниками обычный человек сталкивается достаточно редко. Обычно мы вызываем специалиста только в том случае, если что-то сломалось. На самом деле необходимо проводить систематическую проверку работы всех сантехнических устройств, так как это позволит предотвратить выход оборудования из строя.

Никто не знает, кому принадлежала инициатива введения нового праздника, но все специалисты, которые работают с системами водоснабжения, канализации и отопления, приняли и поддержали ее. К сожалению, на данный момент День сантехника не имеет официального статуса, хотя в будущем все, возможно, изменится. В этот праздник рекомендуем поздравить всех знакомых, которые работают в этой профессиональной среде.

День работников гидрометеорологической службы Украины

19 ноября в Украине ежегодно отмечается День работников гидрометеорологической службы. Этот День установлен Указом Президента Украины от 11 марта 2003 года № 208/2003.

Государственная гидрометеорологическая служба, которая функционирует в составе Министерства охраны окружающей природной среды Украины, играет ключевую роль в получении данных о текущих и ожидаемых гидрометеорологических условиях, современном климате, его возможных колебаниях и изменениях в будущем, прогнозировании и предупреждении стихийных гидрометеорологических явлений. Повседневная круглосуточная работа метеорологов, гидрологов, синоптиков дает возможность заблаговременно принять меры к предотвращению возможных убытков от опасных явлений погоды.

Гидрометеорологическая служба Украины насчитывает больше тысячи пунктов наблюдений за состоянием атмосферы и водных объектов.

Ежегодно организации гидрометеорологической службы страны дают около 275 тысяч прогнозов и предупреждений, в том числе около 1,5 тысяч оперативных информаций и специальных докладов; больше 7 тысяч ежедневных гидрометеорологических бюллетеней, около тысячи агрометбюлетеней, около 80 тысяч метеорологических и 100 тысяч авиаметеорологических прогнозов, около 5 тысяч предупреждений об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях.

На протяжении своего функционирования гидрометеорологической службе независимой Украины удалось вырастить и сохранить главное свое богатство — высокообразованных профессионалов, преданных своему делу энтузиастов, многие из которых имеют государственные награды, ведомственные отличия. Именно высокая квалификация, энергия и любовь к своему делу более чем 5 тысяч работников всех уровней дает возможность государственной гидрометеорологической службе должным образом выполнять свои задания.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Международный день женского предпринимательства;

— Национальный день Королевства Монако;

— Всемирный день зерна или Международный день цельно зерновой продукции;

— Всемирный день предотвращения насилия над детьми;

— День стеклопроизводителя в Украине;

— День флага в Бразилии.