Польша уже готова заплатить за решение кризиса на своей границе

Главное: Варшава предложила оплатить возвращение на родину мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе.

Детали: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул необходимость довести ситуацию на своей границе до возвращения нелегалов домой. Как сообщает Lenta.ru, по его словам, это необходимо сделать через солидарную и решительную политику обороны границ Польши и других стран Евросоюза.

«Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Беларуси, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», — заявил политик.

При этом Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для иракских беженцев, которые скопились на границе с Беларусью. Таким образом он отверг предложение руководителя Беларуси Александра Лукашенко, которое тот сделал ранее в беседе с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Отметим, что она также ответила белорусскому лидеру отказом.

В тему: 8 ноября 2021 года большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ.

В ночь на 10 ноября двум группам удалось прорваться на территорию Польши, но были задержаны пограничниками и возвращены в Беларусь.

Позже польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе.

18 ноября спасатели польского центра международной помощи сообщили о гибели годовалого ребенка мигрантов в лесу на польско-белорусской границе.