Ученые поведали, как похудеть с наибольшим эффектом

Главное: Названа ключевая эффективность диет. Ученые говорят, что это низкая калорийность.

Детали: Какие диеты помогают эффективно похудеть? Это выяснили ученые из Великобритании и Новой Зеландии.

По их словам, основным фактором является низкая калорийность.

Они отмечают, что низкоуглеводная, средиземноморская, вегетарианская и другие виды распространенных диет не продемонстрировали больших преимуществ по сравнению с простым сокращением потребляемых калорий.

В ходе работы эксперты делали акцент на эффективности диет для снижения веса и достижения ремиссии у больных диабетом второго типа.

В отчете говорится: «Кроме генетической предрасположенности, начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом, а причиной болезни становится нарушение комплексного взаимодействия гормонов кишечника и метаболитов кишечной микробиоты, приводящее к развитию слабых воспалительных процессов».

Поясняется также: «У людей с избыточным весом накапливаются жиры в печени, поджелудочной железе и мышцах. Это ухудшает функции органов, что приводит к гипергликемии (аномально высокому уровню сахара в крови), обычно связанной с гипертонией и повышенным содержанием жиров в крови».

Специалисты отмечают: «Снижение веса имеет решающее значение для лечения и ремиссии сахарного диабета второго типа. Достаточная потеря веса может удалить аномальный жир из печени и поджелудочной железы и обратить вспять диабет».

Как информируют ученые, наибольшее снижение веса достигается с помощью диет с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители.

Так, по их словам, при ограничении до 830 килокалорий в день в течение двенадцати недель с последующим соблюдением диеты с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, показатели ремиссии по прошествии года составили 46-61%.

Выяснилось: «Еще выше показатели при полной замене привычных продуктов на низкокалорийные. При энергетическом уровне потребления 400-500 килокалорий в день в течение восьми-двенадцати недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 килограмм. Низкокалорийные диеты, которые рекомендуют ограничить энергетическое потребление 1000-1500 килокалориями в день, позволили снизить вес на 2,4 килограмма за 12-52 недели. Примерно такой же невысокой эффективностью обладают и другие часто рекомендуемые для похудения диеты: обезжиренная, низкоуглеводная или средиземноморская».

Резюмируется: «К стабильной потере веса приведет только постоянное превышение расходования калорий над их потреблением, и для этого лучше всего подходят низкокалорийные диеты, независимо от того, какое в них соотношение жиров и углеводов».

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