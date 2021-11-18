«Находится в непростом состоянии»: бывший мэр Киева слег из-за коронавируса

Главное: Бывший мэр Киева Александр Омельченко попал в больницу с поражением легких. По словам Виталия Кличко, у него диагностировано коронавирусное заболевание.

Детали: Депутат Киевского городского совета, бывший городской голова столицы Александр Омельченко госпитализирован со значительным поражением легких в результате коронавирусной болезни. Как сообщает «Украинская правда», об этом заявил действующий мэр Виталий Кличко, открывая заседание Киевсовета 18 ноября.

«На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета, Александр Александрович Омельченко, находится сейчас в больнице, в таком, знаете ли, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких», — заявил он, пожелав коллеге скорого выздоровления.

Кличко проинформировал депутатов, что в Киеве немного уменьшилось количество заболеваний ковидом, но ситуация с пандемией остается еще сложной. Мэр призвал всех соблюдать ключевые правила карантина.

В тему: В середине 2016 года бывший городской голова Киева Александр Омельченко попал в дорожно-транспортное происшествие на Южном мосту столицы. К счастью, обошлось без пострадавших.