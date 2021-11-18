Замечание из-за маски закончилось стрельбой в харьковском метро

Главное: Правоохранители устанавливают обстоятельства ночной стрельбы в метро Харькова. По предварительным данным бывший работник налоговой полиции открыл огонь по студентам, неправильно одевшим медицинские маски.

Детали: Поздно вечером 17 ноября в вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой полиции и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок. Как сообщается пресс-служба прокуратуры Киевской области, мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения ими масок.

В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

После выхода из вагона на платформе станции метро «Госпром» конфликт продолжился, студенты начали толкать мужчину. После этого бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Впоследствии он объяснил свои действия необходимой самообороной.

Досудебное расследование осуществляет полиция.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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