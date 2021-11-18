Правоохранители подсчитали, сколько раз Янукович звонил Путину перед тем как сбежать

Главное: В период 18-20 февраля 2014 — во время массовых расстрелов митингующих на Майдане — тогдашний президент Украины Виктор Янукович говорил с президентом РФ Владимиром Путиным 11 раз.

Детали: Во время активной фазы противостояний на Майдане и близлежащих улицах, а также во время расстрелов в 2014 г у президента постоянно проходили оперативные совещания либо телефонные соединения с российскими властями и силовыми ведомствами. Как сообщил заместитель генерального прокурора Денис Иванов на брифинге 17 ноября, Руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович специальной правительственной связью соединялся с правительством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов.

«В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом РФ Путиным. Захарченко — это министр внутренних дел — 12 соединений с министром внутренних дел России Колокольцевым», — сообщил прокурор.

Также по телефону говорили руководители служб безопасности Украины и России.

Он также рассказал, что за 8 лет расследования правоохранители выяснили, что 18 февраля 2014 г власти поставили задачу не допустить митингующих в правительственный квартал, для чего применяли спецсредства и технику, а также огнестрельное оружие без официального приказа. Во второй половине дня 18 февраля — начале 19 февраля состоялся штурм Майдана под видом «антитеррористической операции».

Для этого, по данным следствия, использовали завезенные из России боеприпасы.

Тогда были убиты 13 человек, тяжелые телесные повреждения нанесены 47 лицам, еще более 200 получили средние и легкие травмы. Тогда же произошел пожар в Доме профсоюзов.

Последний эпизод расследования — события «черного четверга» 20 февраля, когда массово расстреливали митингующих на Институтской.

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