Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сборная Украины по футболу получила полноценного главного тренера

Сборная Украины по футболу получила полноценного главного тренера

Абелардо
17.11.21 23:20
143
Сборная Украины по футболу получила полноценного главного тренера

Главное: Александр Петраков стал полноценным главным тренером сборной Украины по футболу. Его контракт рассчитан до конца декабря 2022 года.

Детали: Сегодня, 17 ноября, в Доме футбола в Киеве прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором Александр Петраков был утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. С августа он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности.

Контракт Петракова рассчитан до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира-2022 в Катаре. Также в соглашении есть опция продления до 30 июля 2024 года (до завершения Евро-2024).

Предложение главы УАФ Андрея Павелко Исполком утвердил единогласно.

Во главе сборной Украины Петраков провел 7 матчей: 2 победы и 5 ничьих.

В тему: Вчера, 16 ноября сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022, обыграв на выезде Боснию и Герцеговину 2:0.

Тэги: футбол, сборная Украины, спорт, сборная Украины по футболу, Александр Петраков

Комментарии

Статьи

17.11.21 09:02

Троих прошли – впереди еще двое. Или немного о том, что нас ждет дальше

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В вакцинах от коронавируса обнаружили микрочипы: как это понимать?
17.11.21 22:31

В вакцинах от коронавируса обнаружили микрочипы: как это понимать?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.11.21 00:01

Погода готовит украинцам сюрпризы в начале следующей недели
17.11.21 21:39

Кличко пообещал не повышать цены на проезд в транспорте. Пока
17.11.21 19:35

Поток опиума из Афганистана значительно вырос в этом году
17.11.21 19:00

Главные новости за 17 ноября 2021 года
17.11.21 17:57

Священник УПЦ объяснил, как определить размер милостыни, которую подавать
17.11.21 16:59

Украинские футболисты не проиграли ни одной игры за два отборочных турнира
17.11.21 16:27

Доктор Комаровский уличил депутатов в шизофрении
17.11.21 15:58

Сборная Алжира по футболу провела обряд экзорцизма перед важной игрой с Буркина-Фасо
17.11.21 15:57

Митрополит Антоний объяснил, чем опасна суета
17.11.21 15:40

Киевским властям напомнили, что нельзя просто так взять и повысить цены на проезд
17.11.21 21:39

Кличко пообещал не повышать цены на проезд в транспорте. Пока
17.11.21 19:00

Главные новости за 17 ноября 2021 года
17.11.21 15:40

Киевским властям напомнили, что нельзя просто так взять и повысить цены на проезд
17.11.21 14:39

Премьер рассказал, откуда возьмутся деньги на выплату «вовиной тысячи»
17.11.21 13:29

Стало известно, как будет выдаваться «вовина тысяча»
17.11.21 11:47

Трампа назвали фаворитом президентских выборов в США 2024-го года
17.11.21 09:14

Коронавирус в Украине: 18 668 заболевших и 769 погибших
16.11.21 23:43

Сборная Украины по футболу получила еще один шанс попасть на ЧМ-2022
16.11.21 20:03

С нового года цены на общественный транспорт в Киеве превысят самые смелые прогнозы
16.11.21 19:00

Главные новости за 16 ноября 2021 года
14.11.21 17:11

Жена застрелившегося мэра Кривого Рога записала видео с прозрачным намеком
11.11.21 18:56

Главные новости за 11 ноября 2021 года
12.11.21 18:59

Главные новости за 12 ноября 2021 года
11.11.21 10:47

В Киеве внук с друзьями «расстрелял» на камеру свою больную бабушку
11.11.21 14:28

Экспертиза показала, что украинского рэпера в Питере могли расчленить заживо
11.11.21 12:54

Омбудсмен объяснила, почему дистанционное образование нарушает права детей
11.11.21 09:59

Приготовьте ваши сертификаты: на Киевщине ужесточили условия карантина
11.11.21 16:55

Ученые дали прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине
11.11.21 13:52

Человечество может столкнуться с нехваткой... шприцев
12.11.21 05:53

Всемирный день борьбы с пневмонией: какой праздник отмечается 12 ноября 2021 года
Фото и Видео
Доктор Комаровский уличил депутатов в шизофрении
Доктор Комаровский уличил депутатов в шизофрении
Доктор Комаровский уличил депутатов в шизофрении
Доктор Комаровский уличил депутатов в шизофрении
Ракета с украинскими двигателями запустила на орбиту французские спутники
Ракета с украинскими двигателями запустила на орбиту французские спутники
Поляки понесли первые потери на границе с Беларусью
Поляки понесли первые потери на границе с Беларусью
Соцсети жестко высмеяли идею «вовиной тысячи»: подборка лучших фотожаб
Соцсети жестко высмеяли идею «вовиной тысячи»: подборка лучших фотожаб
СМИ опубликовали момент взрыва такси в Ливерпуле и узнали кое-что интересное о подрывнике
СМИ опубликовали момент взрыва такси в Ливерпуле и узнали кое-что интересное о подрывнике
СБУ нагрянула в квартиру лидера украинских антивакцинаторов
СБУ нагрянула в квартиру лидера украинских антивакцинаторов
Журналист CNN попал под водомёты и перцовый газ на польско-белорусской границе
Журналист CNN попал под водомёты и перцовый газ на польско-белорусской границе
Нетрезвый «слуга народа» из Киевсовета устроил потасовку с коллегой из-за жены министра, – соцсети
Нетрезвый «слуга народа» из Киевсовета устроил потасовку с коллегой из-за жены министра, – соцсети
Война на польско-белорусской границе: поляки применили водомёт и светошумовые гранаты
Война на польско-белорусской границе: поляки применили водомёт и светошумовые гранаты
Очередной «Слуга народа» совершил ДТП на трассе под Киевом
Очередной «Слуга народа» совершил ДТП на трассе под Киевом
fraza.com
Новости блогосферы
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.