Сборная Украины по футболу получила полноценного главного тренера

Главное: Александр Петраков стал полноценным главным тренером сборной Украины по футболу. Его контракт рассчитан до конца декабря 2022 года.

Детали: Сегодня, 17 ноября, в Доме футбола в Киеве прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором Александр Петраков был утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. С августа он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности.

Контракт Петракова рассчитан до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира-2022 в Катаре. Также в соглашении есть опция продления до 30 июля 2024 года (до завершения Евро-2024).

Предложение главы УАФ Андрея Павелко Исполком утвердил единогласно.

Во главе сборной Украины Петраков провел 7 матчей: 2 победы и 5 ничьих.

В тему: Вчера, 16 ноября сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022, обыграв на выезде Боснию и Герцеговину 2:0.