В Кривом Роге женщина бросила своих девятерых детей с вещами у дверей горсовета

Главное: Из-за тяжелой финансовой ситуации жительница Кривого Рога оставила своих девятерых детей с вещами и свидетельствами о рождении у дверей горсовета. Женщина хотела отдать детей в приют, однако в службе по делам детей сообщили, что мест нет.

Детали: В Кривом Роге мать из-за сложных жизненных обстоятельств оставила девять детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием городского совета. Об этом сообщает Телеграм-канал «Свои».

Многодетная мать рассказала, что пыталась оформить социальные выплаты, но для этого необходимо собрать пакет документов, в том числе и справку о зарплате мужа, с которым она официально не развелась.

Возможности предоставить все документы у женщины не было, поэтому ей не удалось оформить выплаты.

Женщина хотела отдать детей в приют, однако в службе по делам детей сообщили, что мест нет. Детей могут изъять только тогда, когда мать напишет от них отказ.

Поскольку проблему решить не удалось, женщина оставила детей под зданием горсовета.

«В связи с тем, что у меня нет возможности их кормить, и я сейчас не могу оформить любые выплаты — малообеспеченные или алименты, и я не могу обеспечить условия их проживания, я их отвезла в горисполком и оставила у входа», — рассказала мать.

Детей отправили в реабилитационный центр.

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