Украинские футболисты не проиграли ни одной игры за два отборочных турнира

Главное: По результатам европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Украина не проиграла ни одного матча. С аналогичным результатом наша команда завершила предыдущий отбор на чемпионат Европы. Таким беспроигрышным показателем на сегодняшний день могут похвастаться лишь сборные Италии и Бельгии.

Детали: Сборная Украины по футболу закончила отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2022 года без единого поражения. Как сообщает LB.ua, в активе наших футболистов 2 победы и 6 ничьих.

При этом в квалификации к Евро-2020 Украина в группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой в восьми матчах наоборот — одержала 6 побед и 2 встречи завершила вничью.

Таким образом, наши футболисты не проигрывают в официальных матчах второй отборочный цикл подряд.

Кроме нас, таким же достижением могут похвастаться лишь две сборные: действующие чемпионы Европы итальянцы и бронзовые призеры Чемпионата мира-2018 из Бельгии.

В тему: 16 ноября 2021 года в последнем туре группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022 сборная Украины по футболу обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Таким образом, подопечные Александра Петракова вышли в плей-офф квалификации ЧМ.