Сборная Алжира по футболу провела обряд экзорцизма перед важной игрой с Буркина-Фасо

Главное: Сборная Алжира по футболу обвинила игроков команды из Буркина-Фасо в сглазе во время домашнего матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Детали: Национальная сборная Алжира по футболу предъявила своим соперникам из Буркина-Фасо обвинения в использовании черной магии на поле стадиона «Мустафа Чакер» перед началом игры. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в итоге алжирцам пришлось обращаться за помощью к экзорцисту, чтобы снять заклинание.

Встреча команд, которая состоялась 16 ноября, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, по итогам второго этапа квалификации Алжир занимает в группе А первое место с 14 очками. Следом идет Буркина-Фасо с 12 очками.

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