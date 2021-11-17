Более полумиллиона украинцев плюнули на вакцинацию после первой попытки

Главное: Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя получить вторую дозу вакцины против COVID-19.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил украинцам о необходимости прохождения полного курса вакцинации против коронавируса. Как сообщает LB.ua, на брифинге 17 ноября он сообщил, что на данный момент вторую дозу прививки не получили более 600 тысяч украинцев.

«Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли получить вторую дозу, несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому прошу — не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививок или центр вакцинации», — рассказал он, обратившись к семейным врачам с просьбой напоминать своим пациентам о необходимости второй вакцинации.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Сегодня спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.