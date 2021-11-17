Премьер рассказал, откуда возьмутся деньги на выплату «вовиной тысячи»

Главное: По 1 тыс. грн полностью вакцинированным против коронавирусной болезни COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение «Дия» в конце этого и в течение следующего года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, налоги с этих денег платить не придется. Также выплаты не повлияют на получение субсидий.

Детали: Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 17 ноября, их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатры, театры, на концерты, занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.

Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в этой программе, которая заработает с 19 декабря этого года, и будет действовать до конца следующего года.

«3 миллиарда гривен направляем на программу в этом году и еще 3 миллиарда — в начале следующего года с дальнейшим расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. Никаких налогов на тысячу начисляться не будет. Также эти средства никак не повлияют на получение субсидий людьми», — заявил Шмыгаль, добавив, что решение выплатить по 1 тысяче гривен всем полностью вакцинированным гражданам инициировал президент, чтобы поощрить за вакцинацию, поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии, стимулировать спортивное и культурное развитие украинцев.

«Наша главная цель — вакцинировать более 70% взрослых украинцев, сейчас этот показатель чуть более 40%. Недельный уровень вакцинации сохраняется на уровне более 1,5 миллиона прививок», — заключил глава правительства.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Сегодня спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.