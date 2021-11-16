С нового года цены на общественный транспорт в Киеве превысят самые смелые прогнозы

Главное: Киевская городская государственная администрация объявила о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте. Разовая поездка в столичном метрополитене, трамвае и троллейбусе вырастет до 20 гривен.

Детали: В столице с 1 января повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщается на официальном канале Киевской городской государственной администрации в Telegram, это необходимо, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров.

Так, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

В то же время остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

В обращении остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

При этом власти пообещали сохранить льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. «Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам. По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней», — заявили в КГГА.

В тему: Менее месяца назад эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов спрогнозировал, что проезд в столичном общественном транспорте может подорожать до 12 гривен. «Летом можно было 15 запросто протащить. Сейчас, думаю, да Бог, чтобы 12 получилось», — заявил он, выступив за подорожание одноразового проезда вплоть до 30 грн.