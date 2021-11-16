Священный Синод УПЦ назначил нового управляющего Ровенской епархией

Главное: Правящим архиереем Ровенской епархии назначен епископ Пимен (Воят).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 16 ноября.

Решение принято в связи с тем, что 15 сентября отошел ко Господу митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, который нес епископское служение на Ровенской кафедре 26 лет.

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Епископ Пимен родился 25 июня 1985 года в селе Анновка Корецкого района Ровенской области.

В 2002-2006 гг. учился в Киевской духовной семинарии, в 2006-2010 гг. — в Киевской духовной академии. В 2013 г. окончил Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова.

С сентября 2010 г. преподавал в Киевских духовных школах.

25 апреля 2013 пострижен в монашество.

28 апреля 2013 рукоположен в сан иеродиакона, 6 мая 2013 г. митрополитом Бориспольским Антонием — в сан иеромонаха.

8 ноября 2015 г. возведен в сан архимандрита.

Решением Синода Украинской Православной Церкви от 14 марта 2018 г. избран епископом Дубенским, викарием Ровенской епархии.

Наречен во епископа 23 марта 2018 г. в храме Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии. Хиротонисан 25 марта за Божественной литургией в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.

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