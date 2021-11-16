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Новости > У здания суда в киевском спальнике неизвестные расстреляли иностранца

У здания суда в киевском спальнике неизвестные расстреляли иностранца

Александр Панько
16.11.21 16:19
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У здания суда в киевском спальнике неизвестные расстреляли иностранца

Главное: На окраине Киева неизвестные выстрелили в иностранца из автомобиля. Полиция ввела операцию по перехвату автомобиля со стрелком.

Детали: Сегодня в Святошинском районе Киева, на ул. Мельниченко, неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину из пистолета. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, пострадавшему понадобилась помощь медиков.

На место немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также были ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя. Введена специальная операция и ориентированы все подразделения полиции.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, пострадавшим оказался ранее судимый гражданин Грузии. В него попали три пули, сейчас он находится в критическом состоянии.

Отметим, что недалеко от места происшествия находятся здания Киево-Святошинского районного суда Киевской области и Сервисного центра Министерства внутренних дел,

В тему: 5 августа 2020 года в киевском Гидропарке произошло ЧП. Там гражданин иностранного государства, в ходе ссоры с охранником развлекательного заведения, устроил стрельбу.

Тэги: Киев, суд, полиция, стрельба, Грузия, криминал, новости Украины

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