У здания суда в киевском спальнике неизвестные расстреляли иностранца

Главное: На окраине Киева неизвестные выстрелили в иностранца из автомобиля. Полиция ввела операцию по перехвату автомобиля со стрелком.

Детали: Сегодня в Святошинском районе Киева, на ул. Мельниченко, неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину из пистолета. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, пострадавшему понадобилась помощь медиков.

На место немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также были ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя. Введена специальная операция и ориентированы все подразделения полиции.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, пострадавшим оказался ранее судимый гражданин Грузии. В него попали три пули, сейчас он находится в критическом состоянии.

Отметим, что недалеко от места происшествия находятся здания Киево-Святошинского районного суда Киевской области и Сервисного центра Министерства внутренних дел,

В тему: 5 августа 2020 года в киевском Гидропарке произошло ЧП. Там гражданин иностранного государства, в ходе ссоры с охранником развлекательного заведения, устроил стрельбу.