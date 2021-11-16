У львовского симфонического оркестра в Нидерландах украли гобой, рожок и трубу

Главное: В Роттердаме неизвестные украли из автобуса симфонического оркестра INSO-Lviv три инструмента и концертную одежду.

Детали: Автобус музыкантов симфонического оркестра Львовской филармонии INSO-Lviv обокрали во время гастролей в Нидерландах, у концертного зала de Doelen в Роттердаме. Как сообщается на официальной странице коллектива в Facebook, воры забрали 3 инструмента: гобой, английский рожок и трубу, другие личные вещи, а также костюмные штаны музыкантов.

«Впереди у нас еще 11 концертов. Обращаемся к землякам, а также к музыкантам в оркестрах в Нидерландах: если к вам обратятся с предложением купить эти инструменты, сообщите нам, пожалуйста», — написали музыканты, опубликовав серийные номера украденных инструментов на случай, если кто-то захочет их продать.