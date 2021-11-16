В ОП рассказали, зачем нужна «вовина тысяча»

Главное: 1000 гривен, которые президент Владимир Зеленский пообещал выдать всем привитым двумя дозами вакцины против коронавируса в следующем месяце, невозможно будет получить наличными на руки. По словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, речь, прежде всего, идет о масштабной поддержке бизнеса.

Детали: Украинцы не смогут получить обещанную президентом Украины Владимиром Зеленским за вакцинацию тысячу гривен на руки. Как объяснил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг.

«Ключевое на самом деле здесь — это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредованная», — объяснил он, подчеркнув, что власть не напрямую дает деньги бизнесу, а выдает их людям, поддерживая их решение вакцинироваться.

Таким образом, по его словам, «убиваем одним выстрелом двух зайцев».

«А во вторых — это же не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты. Это будет — пока не скажу за техническое решение — но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров», — рассказал Никифоров, уточнив, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Речь, в частности, идет о спортивных и культурных мероприятиях (театрах, концертах, книгах, кино), туризме внутри страны и т. д.

Полный перечень услуг, по словам спикера, пока еще формируется, как и технические детали акции.

По задумке, каждый сможет оплатить с одного депозита сразу несколько услуг в рамках оговоренной суммы, например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.