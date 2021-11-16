Сбой в работе Telegram зацепил Украину

Главное: В работе Telegram случился сбой. Он коснулся и Украины.

Детали: После полудня вторника, 16 ноября, в течение часа в работе популярного сервиса Telegram наблюдались серьезные проблемы. О произошедшем сбое сообщает портал Downdetector.

Известно, что неполадки функционирования коснулись Украины.

Также зацепило Россию и Беларусь.

Приложение не работало сразу у 45% пользователей. 28% жаловались на проблемы с отправкой сообщений, а еще 27% людей говорили об ошибках в подключении сервера.

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