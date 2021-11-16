В Луганской области убили полицейского

Главное: В Рубежном обнаружили труп полицейского. Его убили.

Детали: В Рубежном (Луганская область) обнаружили труп патрульного полицейского. Он лежал на территории административного здания.

Об этом, ссылаясь на полицию, сообщает РБК-Украина.

Известно, что коп был убит. На месте ЧП выявлены следы борьбы. При этом табельное огнестрельное оружие возле покойного не нашли.

Информируется: «На месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются».

Кроме этого на территории города введена полицейская операция для выявления и задержания лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.

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