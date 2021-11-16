Стало известно о неожиданной пользе горчицы

Главное: Горчица способна снижать уровень вредного холестерина в крови. Появился вывод британского медика.
Детали: Доктор Рут Фэйрчайлд из университета Кардифф Метрополитен в Великобритании поведала о небывалой пользе горчицы. Появились данные его работы.
Специалист уверяет, что цельнозерновая горчица снижает уровень вредного холестерина в крови.
Она поведала, что изучался эффект от ежедневного употребления одной чайной ложки цельнозерновой горчицы в течение двенадцати недель.
Все испытуемые ели горчицу одного бренда с одинаковым составом.
Информируется, что из 42 участников у 86% значительно снизился уровень холестерина в крови. У остальных положительная реакция на приправу не проявилась.
Отмечается, что участники эксперимента были в возрасте 40-70 лет: у них наблюдались проблемы с избыточным весом или было диагностировано клиническое ожирение.
Люди употребляли горчицу перед сном каждый вечер, намазывая на небольшой крекер или просто так.
При этом у некоторых добровольцев уровень холестерина упал на 10% до безопасного верхнего предела.
По словам эксперта, результат такого изменения в рационе схож с результатом долгой низкокалорийной диеты.
Было установлено также, что горчица снижает уровень глюкозы в крови.
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