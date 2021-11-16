На Тернопольщине любовник избил конкурента до такой степени, что его тело приняли за свинью

Главное: В Тернопольской области на свалке обнаружили изуродованное тело 31-летнего мужчины, которого жестоко убили из-за ревности.

Детали: Житель Тернопольской области случайно нашел на стихийной свалке села Шибалин возле Бережан тело, замотанное в одеяло. Как сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александра Богомола, оно было в таком состоянии, что нашедший поначалу решил, что это убитая свинья.

«Когда мы на прошлой неделе приехали на трагическое ДТП с двумя погибшими, один мужчина нам сообщил о своей находке, потому что не исключал, что это может быть тело человека. В тех одеялах и простынях обнаружили мужчину, было понятно, что он умер насильственной смертью. Мы никому не сообщали о находке, чтобы огласка не помешала расследованию», — рассказал Богомол на пресс-конференции 16 ноября.

Судмедэксперты установили, что у умершего мужчины сломаны ребра, грудная клетка, нос, подъязычная кость, выбиты зубы, челюсть сломана в двух местах.

«Такие травмы — это недостаточно просто рукой или ногой ударить. Это надо что-то страшное делать с человеком. Пострадавшего было трудно опознать. Осложняло работу то, что тело пролежало на свалке почти месяц. И за это время никто не обращался к правоохранителям с заявлением о пропаже мужчины», — добавил прокурор области Андрей Миколайчук.

Наконец, следователям удалось найти подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи житель Бережан, который недавно вернулся с заработков. Убитый встречался с 25-летней женщиной, с которой до этого жил задержанный.

Впоследствии он сознался в содеянном, объяснив, что конфликт возник на почве ревности, после чего он трубой начал избивать своего оппонента.

«Это фактически была пытка. У погибшего выбитые зубы застряли в трахее. Это значит, что он еще дышал и был жив, когда его избивали. Сейчас мы открыли производство по ст. 115 УКУ, но в суде будет учтено, что убийство совершено с особой жестокостью», — отметил начальник полиции области.

По словам Миколайчука, отдельно в том, что произошло, следователи будут выяснять роль женщины.

«В течение почти месяца не было никаких обращений об исчезновении погибшего. Все обстоятельства еще будут выяснять следователи, чтобы дать правовую оценку действиям женщины», — заключил прокурор.

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