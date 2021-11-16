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Новости > На Тернопольщине любовник избил конкурента до такой степени, что его тело приняли за свинью

На Тернопольщине любовник избил конкурента до такой степени, что его тело приняли за свинью

Александр Панько
16.11.21 12:41
251
На Тернопольщине любовник избил конкурента до такой степени, что его тело приняли за свинью

Главное: В Тернопольской области на свалке обнаружили изуродованное тело 31-летнего мужчины, которого жестоко убили из-за ревности.

Детали: Житель Тернопольской области случайно нашел на стихийной свалке села Шибалин возле Бережан тело, замотанное в одеяло. Как сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александра Богомола, оно было в таком состоянии, что нашедший поначалу решил, что это убитая свинья.

«Когда мы на прошлой неделе приехали на трагическое ДТП с двумя погибшими, один мужчина нам сообщил о своей находке, потому что не исключал, что это может быть тело человека. В тех одеялах и простынях обнаружили мужчину, было понятно, что он умер насильственной смертью. Мы никому не сообщали о находке, чтобы огласка не помешала расследованию», — рассказал Богомол на пресс-конференции 16 ноября.

Судмедэксперты установили, что у умершего мужчины сломаны ребра, грудная клетка, нос, подъязычная кость, выбиты зубы, челюсть сломана в двух местах.

«Такие травмы — это недостаточно просто рукой или ногой ударить. Это надо что-то страшное делать с человеком. Пострадавшего было трудно опознать. Осложняло работу то, что тело пролежало на свалке почти месяц. И за это время никто не обращался к правоохранителям с заявлением о пропаже мужчины», — добавил прокурор области Андрей Миколайчук.

Наконец, следователям удалось найти подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи житель Бережан, который недавно вернулся с заработков. Убитый встречался с 25-летней женщиной, с которой до этого жил задержанный.

Впоследствии он сознался в содеянном, объяснив, что конфликт возник на почве ревности, после чего он трубой начал избивать своего оппонента.

«Это фактически была пытка. У погибшего выбитые зубы застряли в трахее. Это значит, что он еще дышал и был жив, когда его избивали. Сейчас мы открыли производство по ст. 115 УКУ, но в суде будет учтено, что убийство совершено с особой жестокостью», — отметил начальник полиции области.

По словам Миколайчука, отдельно в том, что произошло, следователи будут выяснять роль женщины.

«В течение почти месяца не было никаких обращений об исчезновении погибшего. Все обстоятельства еще будут выяснять следователи, чтобы дать правовую оценку действиям женщины», — заключил прокурор.

В тему: В августе 2019 года в Оболонском районе Киева во время распития спиртных напитков мужчина забил свою жену лопатой до смерти.

Тэги: драка, убийство, Тернопольская область, криминал, ревность, новости Украины, Бережаны, Шибалин

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