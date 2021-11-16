Стало известно, как становятся масонами

Главное: Российский масон Андрей Богданов рассказал, каким образом происходит посвящение в организацию.

Детали: Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов рассказал, как принимают людей в масонские организации. Он отметил, что старается разрушить стереотип, по которому масоны ассоциируются с таинственностью и закрытостью.

«Чтобы вступить в орден, необходимо, чтобы у вас были две рекомендации от мастеров-масонов. Если заявления приходят через интернет, двух рекомендаций нет, тогда с кандидатом беседуют четыре, пять, шесть человек — братья из ложи. И если два мастера рекомендуют этого человека, то его допускают до опроса под повязкой», — рассказал он.

Далее человека ведут на заседание ложи с закрытыми глазами, где его будут опрашивать все присутствующие. Перечень вопросов обширный: от личных до философских. Затем кандидата выводят, а ложа проводит тайное голосование.

Глава ложи отметил, что если три человека из ложи проголосуют против, то кандидатура отвергается.

По словам Богданова, в регулярное масонство не принимаются женщины. Это происходит, потому что орден является консервативной организацией.