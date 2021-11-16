Коронавирус в Украине: 16 308 заболевших и 838 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 16 308 людей. 838 больных умерли.

Детали: В Украине фиксируется максимальная смертность от коронавируса. Данные на вторник, 16 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 16 308 человек. Госпитализировали 2 264 больных, а выздоровели 21 914 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 45 674, методом ИФА – 13 529, экспресс-тестами – 53 693.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (1 635) и Одесской ( 1549) областях, а также в Киеве (1 481).

Умерли 838 людей. За все время скончались 77 985 больных.

С начала пандемии заболели 3 244 749 людей, а выздоровели 2 664 373 человека.

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