В детском саду на Полтавщине воспитатели связали ребенка скотчем и заклеили ему рот

Главное: В Полтавской области в детском саду над ребенком издевались во время тихого часа. Информацию проверяет полиция.

Детали: В Полтавской области воспитатели в детсаду во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки скотчем и заклеили рот, чтобы она не плакала. Как сообщает председатель Полтавского областного совета Александр Беленький на своей странице в Facebook, инцидент произошел в Диканской громаде.

«Я не указываю название населенного пункта, ни фамилии работников и, конечно, ребенка — в конце концов, все обстоятельства должны быть выяснены и подтверждены, или опровергнуты», — подчеркнул чиновник, обратившись к руководству Главного управления Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.

В то же время, как сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью ГУ ЧП в Полтавской области Юрия Сулаева, заявлений в полицию относительно информации, которую обнародовал Беленький, не поступало. Однако правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего — на место выехала следственно-оперативная группа.

«Проверяем всю информацию. Не исключено, что она не подтвердится. В посте, который появился до Беленького в Facebook, указаны фамилии воспитателей. Сейчас все тщательно проверим», — рассказал он.

По некоторым данным, об указанном инциденте в Facebook первой написала сестра 4-летней девочки. Она указала имена сестры и двух воспитательниц.

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