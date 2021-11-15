Иорданцы потребовали проверить иранскую футболистку на принадлежность к женскому полу

Главное: Футбольные функционеры из Иордании усомнились в женском поле одной из футболисток сборной Ирана. Теперь они требуют провести соответствующее медицинское освидетельствование.

Детали: Футбольная ассоциация Иордании выступила с требованием к Азиатской футбольной конфедерации по итогам матча женской сборной страны против Ирана. Как сообщает глава JFA Али бен аль-Хусейн в письме выражаются сомнения организации в принадлежности одной из футболисток иранской команды к женскому полу.

При этом имя игрока не раскрывается, лишь указывается, что оно конфедерации уже известно.

Иорданская сторона настаивает на прозрачном и независимом расследовании с участием медицинских специалистов.

Отметим, что игра между женскими сборными Ирана и Иордании в рамках квалификации Кубка Азии 2022 года прошла 25 сентября. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались иранки. Это позволило им квалифицироваться в финальную часть турнира.

В тему: Как сообщали СМИ, осенью 2015 года выяснилось, что восемь человек из женской сборной Ирана по футболу оказались мужчинами, которые ожидают операций по смене пола.