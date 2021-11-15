MTV во второй раз признал украинца «лучшим российским исполнителем» года

Главное: Украинский поп-исполнитель Макс Барских получил одну из самых престижных наград MTV Europe Music Awards как лучший российский исполнитель.

Детали: Украинский певец Николай Бортник, более известный как Макс Барских, получил награду MTV Europe Music Awards как лучший российский исполнитель уходящего года. Об этом сообщается на сайте конкурса. Как сообщается на официальном сайте премии, среди кандидатов на титул также оказались казахстанский диджей Imanbek и украинская и российская певица Мари Краймбрери.

Исполнителем года стал британский певец и композитор Эд Ширан. Он также стал лауреатом в номинации «Лучшая песня» и получил награду за трек Bad Habbits, обойдя таких звезд, как Джастин Бибер, Оливия Родриго и Doja Cat.

В тему: В ноябре 2019 года награду лучшего российского исполнителя присудили украинке Анне Корсун, более известной под псевдонимом Maruv.