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Новости > Стало известно, что угрожает человечеству в первую очередь

Стало известно, что угрожает человечеству в первую очередь

Агата Кловская
16.11.21 01:29
106
Стало известно, что угрожает человечеству в первую очередь

Главное: Супервулкан является главной естественной угрозой для человечества. Прогноз дал ученый.

Детали: Ученый из датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор заявил, что супервулкан является главной естественной угрозой жизни на нашей планете. Он привел свои аргументы.

Специалист напомнил, что 75 тысяч лет назад на острове Суматра произошло извержение вулкана.

Эксперт говорит: «Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до четырехсот метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана».

Отмечается, что тогда вулкан выбросил такую огромную массу пепла и газов, что образовавшиеся из них облака укрыли большую часть Азии от солнечного света, в результате чего над этой частью Земли наступила ночь.

По его словам, данная катастрофа привела к вулканической зиме, а температура в мире на несколько лет упала в среднем на десять градусов.

Он резюмирует: «Сейчас нам можно только догадываться, как все это сказалось на наших предках. В прошлый раз, когда через несколько лет после извержения на нашу планету вернулось тепло, на Земле оставалось всего несколько тысяч людей, а человечество превратилось в вымирающий вид».

В тему: Япония может исчезнуть с лица Земли после извержения супервулкана.

Тэги: ученые, человечество, мир, наука, вулкан, супервулкан

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