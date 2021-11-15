Депутаты массово плюют на карантинные ограничения в парламенте

Главное: Первый вице-спикер Александр Корниенко пожаловался на депутатов, которые отказываются при входе в здание ВРУ показывать сертификат о вакцинации от коронавируса или результаты экспресс-теста на ковид. При этом глава парламентского комитета по охране здоровья возмущен, что депутаты не носят медицинские маски.

Детали: Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук попросил руководителей депутатских фракций и групп обеспечить соблюдение стандартов допуска депутатов в парламент. Как сообщает Цензор.НЕТ, на согласительном совете в понедельник, 15 ноября, он сообщил, что с сегодняшнего дня начинает действовать постановление по введению ограничений допуска в административные здания ВРУ.

По словам спикера, для отказавшихся от вакцинации депутатов организовали возможность прохождения экспресс-теста на COVID-19, который можно будет сделать по адресу ул. Шелковичная, 2.

«Все эти тесты будут проводиться исключительно за счет тех лиц, которые за ними обращаются. Никаких бюджетных средств на это выделяться не будет», — пообещал он.

При этом, как сообщает «Украинская правда», первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко попросил руководителей фракций и групп провести со своими представителями разъяснительную работу, так как некоторые депутаты «недостойно себя ведут в отношении и соблюдения условий карантина и вообще к работникам Управления государственной охраны».

«Меньше всего от этого должны страдать работники УГО. Они просто стоят на посту, а депутаты как-то себя ведут неподобающим образом с ними», — заявил вице-спикер.

Кроме того, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий попросил Руслана Стефанчука разобраться с тем, что депутаты в здании парламента не носят маски. «Уважаемый Руслан Алексеевич, мы говорим о том, что у нас депутаты в зале не носят маски, а у нас на Согласительном совете депутаты сидят без масок. Прошу вмешаться в эту историю», — цитирует нардепа Цензор.НЕТ.

В тему: С 1 ноября 2021 года в Киеве были усилены карантинные ограничения. В частности, вход в места общественного пользования, включая транспорт, допускается только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации.