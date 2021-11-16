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Новости > Международный день терпимости: какой праздник отмечается 16 ноября 2021 года

Международный день терпимости: какой праздник отмечается 16 ноября 2021 года

Агата Кловская
16.11.21 05:25
335
Международный день терпимости: какой праздник отмечается 16 ноября 2021 года

Сегодня, 16 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи Украины и Международный день терпимости.

Международный день терпимости

Организации ЮНЕСКО в 1995 году всерьез заговорила о необходимости принятия Декларации принципов терпимости. В ней говорится о том, что все люди равны, независимо от их цвета кожи, происхождения и вероисповедания.

Через год члены-государства Генеральной Ассамблеи ООН приняли решение о том, что необходимо ежегодно отмечать Международный день толерантности.

Существует социологический термин «толерантность», которое тождественно понятию терпимости. С латыни слово tolerantia как раз можно перевести как «терпимость» и «принятие». Фактически этот термин означает принятие мировоззрения, обычаев и образа жизни других людей. Быть толерантным – это быть терпимым к ближнему своему.

День работников радио, телевидения и связи Украины

Дата была выбрана не случайно. В этот день, только в 1924 году в Харькове граждане услышали первую радиопередачу – это был радиоконцерт.

В те годы именно Харьков был столицей УССР. Первую радиостанцию разместили в Центральном партийном клубе, сейчас на этом месте находится Филармония. Слушателями первой трансляции на Украинском радио стали семьдесят человек. По причине отсутствия на тот момент дикторов, которых в штате в принципе не было, открыл передачу техник. Он произнес в микрофон самые привычные для него слова «алло» три раза. Затем фразу «говорит Харьков»  также три раза. Так было положено начало эры радиовещания в Украине.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день борьбы с анорексией;

- Праздник суточного застолья;

- Всемирный день рукоделия;

- День исландского языка.

Тэги: общество, мир, телевидение, радио, праздники, новости Украины

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