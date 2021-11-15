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Новости > В США нашли преступника, которого искали с 1969-го года

В США нашли преступника, которого искали с 1969-го года

Александр Панько
15.11.21 19:54
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В США нашли преступника, которого искали с 1969-го года

Главное: В США обнаружен преступник, которого разыскивали с 1969-го года. Но он уже умер.

Детали: Необычный случай произошел в США. Тут служба судебных приставов вычислила преступника Теодора Конрада, которого разыскивали с 1969-го года.

Полиция сообщает, что тогда он работал в банке и украл 215 тысяч долларов: вечером в пятницу преступник вышел из финансового учреждения с бумажным пакетом, в котором были деньги, а о краже стало известно спустя несколько дней.

Правоохранители информируют, что через три месяца преступника едва не вычислили после того, как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в телерепортаже.

Выяснилось, что с 1970-го года Теодор Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томас Рэндел.

Вычислить следы беглеца удалось благодаря сверке документов, которые тот оформлял уже под новой фамилией.

Впрочем, судить преступника никто не будет – в мае он скончался от онкологии.

В тему: В сеть «слили» полное видео побега наркобарона Дов Сильвера от СБУ в «Борисполе».

Тэги: США, мир, криминал, курьезы, Теодор Конрад

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