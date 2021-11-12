Главные новости за 12 ноября 2021 года

— Из приложения «Дия» исчезла функция «удалить сертификат» после жалоб пользователей на случайные удаления.

— Глава правительства Денис Шмыгаль заверил, что газа в Украине достаточное количество. По его словам, даже в случае холодов, газа в Украине хватит на весь сезон.

— Глава правительства Денис Шмыгаль утверждает, что оснований для веерных отключений электроэнергии в Украине нет. Также он сказал, что угля в стране хватит на весь отопительный сезон.

— Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство сделало все, чтобы учебный процесс вернулся в очный формат.

— Мэр Киева Виталий Кличко пока не намерен разрешать учащимся возвращаться в столичные школы. По его словам, это связано с высокой заболеваемостью коронавирусной болезнью в том числе и среди учащихся.

— На сегодняшний день сразу 12 киевским предприятиям, которые производят тепло и электроэнергию, не хватает угля и газа. Мэр Виталий Кличко считает высокой вероятность веерных отключений электроэнергии.

— В Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина. Количество групп «наблюдателей» увеличат до четырех в каждом районе города.

— Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации «ДНР» Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков «Изоляция».

— В Киеве разрушается мост Патона. С него обваливаются куски бетонных конструкций, а машины при этом продолжают движение.

— В Сумской области полиция оштрафовала мужчину на 17 тыс. гривен за отсутствие паспорта на улице. Регион в это время находился в «зеленой» зоне карантина.

— В Волынской области в поселке Маневичи девятиклассники распылили в школе перцовый газ. В результате в больницу попали 15 учеников.

— Вашингтон предупреждает своих европейских партнеров, что российские войска могут начать вторжение в Украину. Во всяком случае у американской стороны есть соответствующая информация.

— Группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузница. По данным польской стороны, всего удалось попасть на ее территорию 150-200 беженцам.

— Безопасный поисковик, очки виртуальной реальности и складной телефон Samsung были названы лучшими изобретениями 2021 года. Соответствующий список опубликовало авторитетное издание Time.

— Как выяснили исследователи, электромобили в некоторых государствах Европы вредят планете больше, чем обычные машины с двигателем внутреннего сгорания. Это, в частности, касается Польши и Косово.