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Новости > В РПЦ заявили, что раскол в мировом Православии - результат ереси «Константинопольского папизма»

В РПЦ заявили, что раскол в мировом Православии - результат ереси «Константинопольского папизма»

Александра Кудрявцева
12.11.21 12:32
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В РПЦ заявили, что раскол в мировом Православии - результат ереси «Константинопольского папизма»

Главное: Угрозы единства Православия, вытекающие из действий Константинопольского Патриарха, требуют широкого соборного осмысления.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в письме Предстоятелю УПЦ Митрополиту Онуфрию по случаю проведения в Киеве 11 ноября международной научно-богословской конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

Митрополит Иларион напомнил, что в историческом контексте Патриарх Константинопольский воспринимался как первый среди равных, но это было первенство чести, а не власти.

«Сейчас богословы из Константинопольской Церкви утверждают, что он „первый без равных“. Что он может по своему усмотрению перекраивать границы Поместных Церквей. Что он может вторгаться в пределы Поместных Церквей, наводить там свои порядки и устраивать свои ставропигии. Что для всех Церквей он является высшей апелляционной инстанцией. Что он может росчерком пера отменить многомиллионную Церковь, имеющую более ста епископов, более двенадцати тысяч приходов, более двухсот пятидесяти монастырей и передать ее права и наименования раскольнической структуре. Что он может объявить самосвята законным епископом и „вернуть сан“ человеку, который никогда такого сана не имел или потерял его из-за впадения в раскол», — сказал владыка.

Он отметил, что в 1950 году схиархимандрит Софроний (Сахаров), ныне причисленный Константинопольской Церковью к лику святых, назвал все эти претензии «ересью Константинопольского папизма» и предположил, что рано или поздно эта ложь приведет к расколу мирового Православия.

«К сожалению, пророчество старца Софрония сбылось, и мы сегодня пожинаем горькие плоды тех притязаний Константинополя, которые при его жизни были еще в зачаточном состоянии. Надеюсь, что нынешняя конференция, проводимая в стенах Киевской Духовной Академии, внесет свой вклад в осмысление тех вызовов, с которыми сегодня столкнулась Православная Церковь», — подытожил митрополит Иларион.

Как сообщалось ранее, в Киевской духовной академии 11 ноября состоялась международная научно-практическая конференция «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

Научный форум посвящен богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

Участие в конференции помимо богословов и ученых из Украинской Православной Церкви приняли представители Поместных Православных Церквей: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке.

В тему: Предстоятель УПЦ: Необходимо соборное решение Предстоятелей Поместных Церквей для выхода из всеправославного кризиса.

 
Тэги: Митрополит Иларион, новости православия, УПЦ

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