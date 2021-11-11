Армянские медики Украины готовы внести свой вклад в лечении и реабилитации раненных военнослужащих в Армении

Представители Объединения армянских медиков Украины (ОАМУ) посетят Армению в составе представительской делегации Союза армян Украины, об этом AnalitikaUA.net сообщила известный врач, координатор ОАМУ Гаяне Гиносян.

По ее словам, ОАМУ — объединение армянских медиков Украины — поставила перед собой задачу установить прямой контакт с соответствующими органами власти и организациями в Армении и участвовать во всех отношениях в развитии армянской системы здравоохранения, способствовать контактам и сотрудничеству между армянскими специалистами в различных областях медицины.

«Основная цель ассоциации – объединение армянских врачей Украины для создания мощного сообщества, которое сможет оказать обширную медицинскую помощь пациентам, как в Украине, Армении, так и в диаспоре. Мы готовы внести свой вклад в лечении и реабилитации раненных армянских военнослужащих. Наша ассоциация поможет врачам из Армении ознакомиться с достижениями и новшествами всемирной медицины. Сотрудничество армянских специалистов из Украины и Армении будет направлено на оказание конкретной медицинской помощи в регионах Армении и Арцаха, в частности, в ходе предстоящей поездки планируем посетить Гегаркуникский район для понимания их запросов.

Наше самое большое стремление — помочь преодолеть барьеры, с которыми Армения сталкивается при борьбе с различными заболеваниями. Мы хотели бы внести свой вклад в устранение этих препятствий и помочь создать сеть профессионалов, нацеленных на создание более сильной, более профессиональной, а главное доступной системы здравоохранения», — отметила Гиносян.

Как известно, в дни 44-дневней войны армянские медики Украины оказывали посильную помощь в рамках работы штаба Союза армян Украины в Ереване.