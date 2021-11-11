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Новости > Православная Церковь в Америке поддержала УПЦ в обсуждении принципа соборности Церкви

Православная Церковь в Америке поддержала УПЦ в обсуждении принципа соборности Церкви

Александра Кудрявцева
11.11.21 18:05
192
Православная Церковь в Америке поддержала УПЦ в обсуждении принципа соборности Церкви
Главное: Сохранение принципа соборности — важная задача для Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Вашингтонский, митрополит всея Америки и Канады Тихон написал в приветствии Предстоятелю УПЦ Митрополиту Онуфрию по случаю проведения в Киеве 11 ноября международной научно-богословской конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».
 
«Мы благодарны Вашему Блаженству за приглашение Православной Церкви в Америке принять участие в этом важном собрании для обсуждения насущной и фундаментальной темы соборности. И мы молимся, чтобы это событие принесло много добрых плодов. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос сравнивает Царство Божье с горчичным зерном, которое хоть и невелико, но вырастает до самого большого из деревьев (ср. Матф. 13:31-32). Святой апостол Павел наставляет нас, что можно сажать, можно поливать, но Бог дает рост (ср. 1 Кор. 3: 6-7). Таким образом, мы в Православной Церкви в Америке продолжаем вносить свой вклад в дело единства Божьей Церкви в соответствии с Апостольским Преданием, включая принцип соборности», — отметил Предстоятель Православной Церкви в Америке.
 
Он подчеркнул, что проведение международной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения» — важное событие для обсуждения насущной и фундаментальной темы соборности.
 
«Мы молимся о росте всех наших усилий к более совершенному общению между верующими, о процветании божественного царства. И во всем мы полагаемся на Бога, который творит чудеса и дарует „мир, превосходящий всякое разумение“ (Флп. 4: 7)», — подытожил архиепископ Вашингтонский, митрополит всея Америки и Канады Тихон.
 
В тему: Предстоятель Польской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ.

Тэги: православие, УПЦ

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