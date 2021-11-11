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Новости > Предстоятель Польской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ

Предстоятель Польской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ

Александра Кудрявцева
11.11.21 17:40
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Предстоятель Польской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ
Главное: Главным признаком соборности Святой Православной Церкви является ее единство.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва сказал в письме Предстоятелю УПЦ Митрополиту Онуфрию по случаю проведения в Киеве 11 ноября международной научно-богословской конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».
 
Митрополит Савва отметил важность и актуальность темы в сегодняшнее время, учитывая кризис происшедший в мировом Православии.
 
«Факт появления так называемой Православной Церкви Украины вместо уврачевания религиозного нестроения в Украине, его усугубил и усложнил. Вместо единения общества произошло разделение и вышло за рамки украинского раскола и коснулось всего мирового Православия», — сказал Предстоятель Польской Церкви.
 
Он напомнил, что главным признаком соборности Святой Православной Церкви есть Ее единство. «Оно живет верностью догматическому учению Святой Церкви и в нем нет места на экклесиологический компромисс», — подчеркнул митрополит Савва.
 
«Сегодня не хватает Евхаристического общения, этому радуется сатана. Даем соблазн окружающему нас миру и служим плохим примером для инославных и слабо верующих. И за это должны будем дать ответ перед Судом Божиим. Поэтому необходим всеправославный диалог. Польская Православная Церковь всеми силами старается способствовать ему. Киевская конференция и служит к осмыслению современной ответственности», — считает Польский Предстоятель.
 
Блаженнейший Митрополит Савва выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и полноте Украинской Православной Церкви. «Желаем Вам здоровья и неоскудевающей помощи Божией в несении ответственного Кормчего Украинской Церкви и Украинского народа», — пожелал он Митрополиту Онуфрию.
 
В тему: Викарий Сербского Патриарха на конференции в Киево-Печерской лавре заявил: Варфоломей — не Папа Римский.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий, Польская Церковь

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