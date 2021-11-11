Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Главные новости за 11 ноября 2021 года

Главные новости за 11 ноября 2021 года

Александр Панько
11.11.21 18:56
190
Главные новости за 11 ноября 2021 года

— При потере контроля над назначением лечения антибиотиками, уже через 30 лет вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями будет умирать 10 млн человек в год. Сейчас эта цифра составляет 700 тысяч человек.

— Глава Минкульта Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Среди причин — передача Госкино в управление Кабинета министров и бюджет на сферу культуры в 2022 году.

— Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обучение через интернет нарушает право детей на получение качественного образования и призвала Минздрав и Минобразования отказаться от этой практики в нынешних условиях.

— Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, с этой субботы, 13 ноября, зайти в общественный транспорт в Киевской области можно будет лишь по предъявлению ковид-сертификата.

— Троих столичных молодых людей подозревают в «исключительном циничном» хулиганстве в отношении 76-летней бабушки одного из них.

— Директор американской разведи Эврил Хейнс рассказала о зафиксированных встречах с неопознанными летающими объектами и призналась, что специалисты не могут найти научное объяснение этим явлениям, которые они предпочитают называть Неопознанными Воздушными Явлениями.

— Во всемирной организации здравоохранения говорят, что дефицит шприцев в мире может составить около двух миллиардов. Эта ситуация может спровоцировать и другую проблему.

— YouTube решил убрать отображение количества негативных оценок к видео, размещенным на платформе. При этом саму кнопку планируется оставить, чтобы пользователи могли настроить рекомендации сервиса под себя.

— Американское подразделение BMW начало производство топлива для своих автомобилей из коровьего навоза.

— По данным экспертизы тела украинского рэпера Энди Картрайта, его могли расчленить еще до наступления смерти.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, BMW, здоровье, омбудсмен, антибиотик, политика, отставка, YouTube, Министерство культуры Украины, Александр Ткаченко, криминал, Виктор Ляшко, Людмила Денисова, технологии, новости Украины, Энди Картрайт

Комментарии

Статьи

10.11.21 13:23

Миграционный кризис в Европе был предсказуем

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Квантовый компьютер как главная технология ближайшего будущего
10.11.21 13:10

Квантовый компьютер как главная технология ближайшего будущего

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.11.21 19:33

В Киеве УПЦ организовала встречу представителей семи Церквей, чтобы решить, как сберечь мировое Православие
11.11.21 18:05

Православная Церковь в Америке поддержала УПЦ в обсуждении принципа соборности Церкви
11.11.21 17:40

Предстоятель Польской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ
11.11.21 16:56

Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
11.11.21 16:55

Ученые дали прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине
11.11.21 16:50

Викарий Сербского Патриарха на конференции в Киево-Печерской лавре заявил: Варфоломей - не Папа Римский
11.11.21 16:35

И снова в Харькове страшное ДТП: водитель на переходе сбил двух детей
11.11.21 16:22

Православие на грани большого раскола, но выход есть – управляющий делами УПЦ
11.11.21 16:21

Опубликованы жуткие фото коронавирусных трупов из полтавского морга
11.11.21 16:21

В Киеве во время съемок известного шоу задержали организаторшу схемы с фиктивными браками
11.11.21 16:55

Ученые дали прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине
11.11.21 14:55

В отставку подал очередной министр Кабмина
11.11.21 14:29

На стадионе, на котором сегодня сыграет сборная Украины, произошел пожар
11.11.21 13:59

В Укрaину идет потепление
11.11.21 13:52

Человечество может столкнуться с нехваткой... шприцев
11.11.21 12:59

Объявлена заявка сборной Украины на матч против Болгарии
11.11.21 12:35

Ляшко назвал одну из самых серьезных проблем для здравоохранения
11.11.21 10:27

Задержан подозреваемый в избиении продюсера Николая Журавлева
10.11.21 21:39

Более полусотни пород собак признаны в Украине опасными: полный список
10.11.21 19:01

Главные новости за 10 ноября 2021 года
09.11.21 15:39

Россия стягивает к украинской границе все больше танков
10.11.21 13:49

В ВОЗ назвали школы движущей силой эпидемии коронавируса. Поэтому якобы нужно вакцинировать детей
05.11.21 19:00

Главные новости за 5 ноября 2021 года
05.11.21 13:12

Часть украинцев с понедельника останутся без работы
05.11.21 10:33

В Мадриде машина врезалась в группу школьников
05.11.21 11:31

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году и перейти в сезонную болезнь
07.11.21 05:37

День холодца: какой праздник отмечается 7 ноября 2021 года
05.11.21 11:41

В 2022 году остановятся автозаводы по всему миру
05.11.21 08:52

Коронавирус в Украине: 26 488 заболевших и 696 погибших
06.11.21 14:10

Зеленский обновил состав СНБО
Фото и Видео
Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
И снова в Харькове страшное ДТП: водитель на переходе сбил двух детей
И снова в Харькове страшное ДТП: водитель на переходе сбил двух детей
Опубликованы жуткие фото коронавирусных трупов из полтавского морга
Опубликованы жуткие фото коронавирусных трупов из полтавского морга
В Киеве во время съемок известного шоу задержали организаторшу схемы с фиктивными браками
В Киеве во время съемок известного шоу задержали организаторшу схемы с фиктивными браками
На новом видео «голодающий» Саакашвили активно сопротивляется применению силы
На новом видео «голодающий» Саакашвили активно сопротивляется применению силы
В Сети появились первые фотографии самой большой в мире яхты
В Сети появились первые фотографии самой большой в мире яхты
На стадионе, на котором сегодня сыграет сборная Украины, произошел пожар
На стадионе, на котором сегодня сыграет сборная Украины, произошел пожар
На Черниговщине у водителя фуры прямо на ходу оторвался тромб
На Черниговщине у водителя фуры прямо на ходу оторвался тромб
Найден мертвым еще один брат покойного мэра Кривого Рога
Найден мертвым еще один брат покойного мэра Кривого Рога
В Харькове пьяная мамаша уронила ребенка, переходя дорогу в неположенном месте
В Харькове пьяная мамаша уронила ребенка, переходя дорогу в неположенном месте
fraza.com
Новости блогосферы
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.