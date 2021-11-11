Главные новости за 11 ноября 2021 года

— При потере контроля над назначением лечения антибиотиками, уже через 30 лет вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями будет умирать 10 млн человек в год. Сейчас эта цифра составляет 700 тысяч человек.

— Глава Минкульта Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Среди причин — передача Госкино в управление Кабинета министров и бюджет на сферу культуры в 2022 году.

— Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обучение через интернет нарушает право детей на получение качественного образования и призвала Минздрав и Минобразования отказаться от этой практики в нынешних условиях.

— Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, с этой субботы, 13 ноября, зайти в общественный транспорт в Киевской области можно будет лишь по предъявлению ковид-сертификата.

— Троих столичных молодых людей подозревают в «исключительном циничном» хулиганстве в отношении 76-летней бабушки одного из них.

— Директор американской разведи Эврил Хейнс рассказала о зафиксированных встречах с неопознанными летающими объектами и призналась, что специалисты не могут найти научное объяснение этим явлениям, которые они предпочитают называть Неопознанными Воздушными Явлениями.

— Во всемирной организации здравоохранения говорят, что дефицит шприцев в мире может составить около двух миллиардов. Эта ситуация может спровоцировать и другую проблему.

— YouTube решил убрать отображение количества негативных оценок к видео, размещенным на платформе. При этом саму кнопку планируется оставить, чтобы пользователи могли настроить рекомендации сервиса под себя.

— Американское подразделение BMW начало производство топлива для своих автомобилей из коровьего навоза.

— По данным экспертизы тела украинского рэпера Энди Картрайта, его могли расчленить еще до наступления смерти.