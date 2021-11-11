Ученые дали прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине

Главное: В течение следующих двух недель ежедневный прирост новых случаев заболевания COVID-19 в Украине может достигать 22 тысячи человек. Такой прогноз дали в НАН Украины.

Детали: Эксперты изменили прогноз по развитию ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине. В течение последующих двух недель ежедневный прирост новых случаев заболевания COVID-19 может достигать 22 тысячи человек, сообщает «Обозреватель».

Прогноз по развитию эпидемии COVID-19 в Украине на 10-23 ноября представили в Национальной академии наук. Ученые отмечают, что на предыдущей неделе количество новых случаев ковида оказалось меньше средних ожиданий. Впрочем, это может быть связано с перегруженностью системы регистрации случаев и, следовательно, с уменьшением максимального количества заболевших.

Согласно прогнозам НАН, в течение недели 10-16 ноября среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине составит 22,4 тысячи. На неделе с 17 по 23 ноября — 21,8 тысячи заболевших коронавирусом ежедневно.

Кроме того, в городе Киев, а также Одесской, Полтавской, Донецкой, Львовской, Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях прогнозируется наибольший прирост новых случаев заражения коронавирусом.

Что касается летальных случаев, ученые полагают, что до 23 ноября ежедневно в Украине будет в среднем порядка 700 смертей от COVID-19.

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