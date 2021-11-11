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Новости > Американцы переименовали НЛО в НВЯ

Американцы переименовали НЛО в НВЯ

Александр Панько
11.11.21 15:41
59
Американцы переименовали НЛО в НВЯ

Главное: Директор американской разведи Эврил Хейнс рассказала о зафиксированных встречах с неопознанными летающими объектами и призналась, что специалисты не могут найти научное объяснение этим явлениям, которые они предпочитают называть Неопознанными Воздушными Явлениями.

Детали: Выступая на площадке мероприятия «Наше будущее в космосе», директор Национальной разведки США Эврил Хейнс допустила инопланетное происхождение загадочных объектов и добавила, что необходимо получить больше информации об НЛО, поскольку имеющихся данных явно недостаточно для того, чтобы найти какое-либо разумное обоснование наблюдаемому явлению. Как сообщает Lenta.ru, в этой связи она подняла вопрос о совершенствовании отчетности и создании специального подразделения, главной функцией которого станет исследование НЛО, которые в последнее время в Соединенных Штатах все чаще называют Unidentified Aerial Phenomena (Неопознанные Воздушные Явления).

Директор нацразведки отметила, что в ведомстве изначально планировали подробно проанализировать и объяснить каждый из случаев предполагаемого наблюдения НЛО, однако в итоге специалисты пришли к выводу, что это не представляется возможным.

В тему: В середине мая 2021 года бывший офицер Военно-морских сил США Шон Кэхил рассказал об НЛО, который использовал технологии, на столетия опережающие земные, наблюдаемый с военного корабля USS Omaha. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — заявил он, подчеркнув, что НЛО двигался со сверхзвуковой скоростью и, возможно, мог заранее считывать информацию о траектории движения американских пилотов, фактически предугадывая их действия.

Впоследствии Пентагон подтвердил подлинность этого видео.

Тогда же пилот американских ВВС Райан Грейвс признал, что вместе с другими участниками эскадрильи неоднократно сталкивался с маневренными летающими объектами неизвестного происхождения.

В апреле 2020 года Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

В конце мая 2021 года бывший эксперт министерства обороны Великобритании по вопросам НЛО Ник Поуп не исключил, что объект, снятый над одним из американских кораблей у берегов Калифорнии, является беспилотником Китая или России.

Тогда же американский ученый Адам Франк призвал не ассоциировать неопознанные летающие объекты с инопланетянами. По его словам, все опубликованные за последнее время данные не дают возможности эмпирически доказать внеземное происхождение НЛО.

В июне высокопоставленные чиновники в США выразили сомнения в инопланетном происхождении неопознанных летающих объектов, о которых в последнее время все чаще говорят американские военные. Они ознакомились с правительственным докладом по этой теме и не нашли доказательств того, что эти объекты и использованные ими технологии носят инопланетный характер.

В середине 2021 года Международная группа ученых запустила проект по поиску технологий внеземных цивилизаций. Его назвали в честь Галилео Галилея, пострадавшего за убеждения в гелиоцентризме.

Тэги: США, мир, наука, разведка, НЛО, исследование

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