На Буковине школьники возвращаются за парты

Главное: На Буковине возобновляется очное обучение в школах. Ученики смогут вернуться за парты уже с понедельника.

Детали: В Черновицкой области возобновляется очное обучение. Такое решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Как отмечается, очная учеба возобновляется 15 ноября.

«С понедельника в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры», — говорится в решении комиссии.

Отметим, Черновицкая область находится в «оранжевой» зоне карантина.

С 24 октября действуют усиленные ограничения. Посещение общепита, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, действующий 72 часа.

В тему: С 1 ноября все школы и заведения внешкольного образования всех форм собственности Черновицкой области перешли на дистанционное обучение. Это касается также учреждений художественного и спортивного направления.