На Буковине школьники возвращаются за парты

Главное: На Буковине возобновляется очное обучение в школах. Ученики смогут вернуться за парты уже с понедельника.
Детали: В Черновицкой области возобновляется очное обучение. Такое решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Как отмечается, очная учеба возобновляется 15 ноября.
«С понедельника в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры», — говорится в решении комиссии.
Отметим, Черновицкая область находится в «оранжевой» зоне карантина.
С 24 октября действуют усиленные ограничения. Посещение общепита, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, действующий 72 часа.
В тему: С 1 ноября все школы и заведения внешкольного образования всех форм собственности Черновицкой области перешли на дистанционное обучение. Это касается также учреждений художественного и спортивного направления.